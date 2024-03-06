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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشيد بمبادرة البنك الزراعي في تقديم الدعم للأولى بالرعاية

صدى البلد

أشاد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، بالمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأُسر على مستوى الجمهورية.


جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم الأربعاء نصر مهدي شومان رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات.


وخلال اللقاء تم تسليم بونات شراء مالية بقيمة إجمالية 250 ألف جنيه إلى أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة طبقا لكشوف تكافل وكرامة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.


ووجه المحافظ بتوزيع الكوبونات على المستحقين، معربا عن سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.
 

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