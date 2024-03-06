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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب محافظ البنك المركزي : 18.3% معدل كفاية رأسمال المصارف

صدى البلد


قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن معدلات كفاية رأس المال البنوك وصل ١٨.٣% متجاوزا بذلك المعدلات العالمية .


اشار في تصريحات له اليوم أن معدل العملاء غير المنتظمين نسبة الي المنتظمين انخفضت الي 3% مقارنة بما بين 8 و 10% المعدلات العالمية .
وتبلغ معدلات تغطية ائتمان العملاء غير المنتظمين الي 90و 92 %.


وأشار الي أن معدلات السيولة والملاءة المالية تبلغ 37%و معدل التغطية السيولة نسبة الي التمويلات قصيرة الأجل قد سجلت 800% ومعدل القروض الي الودائع تبلغ 54% بسبب زيادة استثمارات البنوك .


وتبلغ معدلات الفائدة الي الأصول ما بين 30 و 50% خلال الفترة الراهنة.  


وأشار إلي أن البنوك ملتزمة بالاجراءات التي تتخذها البنوك وفقا لاجراءات احكام الرقابة من البنك المركزي.

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