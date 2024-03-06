محافظ البنك المركزي: قرار سعر الفائدة هدفه احتواء التضخم

وجه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الشكر والتقدير لرؤساء البنوك وفريق العمل في البنك المركزي، وذلك على مجهوداتهم الموصولة خلال الفترة الطويلة الماضية التي شهدت صدمات خارجية ومشكلات داخلية، وكان للجهاز المركزي دورا كبيرا في تخطي هذه الأزمات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي عقب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

600 نقطة أساس

وعن قرار سعر الفائدة، أضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي: «فيما يتعلق بقرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة الساسية النقدية، فإن الهدف احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مسار نزوله حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط».

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