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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب أن يتوقفوا.. بيان مهم للسفارة البريطانية في اليمن

ارشيفي
ارشيفي

 

قالت السفارة البريطانية في صنعاء، إن إطلاق الحوثيين للصواريخ بشكل متهور أدى إلى مقتل بحارين كانوا على متنها أثناء الاستهداف. 

وأضافت السفارة البريطانية في بيان لها عبر منصة إكس : "يجب أن يتوقفوا".

كما أعربت السفارة عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا الذين قُتلوا وجُرحوا جراء الاستهداف الحوثي للسفينة.

وكان مسؤول أمريكي، وفقًا لـ "فرانس برس"، أن الصاروخ ألحق "أضرارًا كبيرة" في السفينة، وأدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.

وكانت جماعة الحوثي، استهدفت سفينة الشحن "ترو كونفيدانس" البريطانية، المملوكة ليونانيين في خليج عدن بالصواريخ، ما تسبَّب في اندلاع حريق على متن السفينة.

 

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