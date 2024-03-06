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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب محافظ البنك المركزي: الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات المباشرة

رامي أبو النجا، نائب
رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنَّ مصر لديها العديد من التحديات المتراكمة، ونسبة التشغيل لدينا تصل إلى ما يقرب من 800 ألف إلى مليون خريج سنويًا يحتاجون لتوفير فرص عمل وتوظيف، وهو ما يتطلب توفير فرص عمل بنفس الحجم.

وأضاف «أبو النجا»، في كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «لابد أن يكون لدينا نشاطا بالحلقة الاقتصادية على نفس المستوى لإنتاج المستهدف وتحقيق التوظيف المطلوب، وبالتالي لابد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأسعار وتحقيق حالة من اليقين وإلا يحدث تخبط كبير بالأسواق».

أحكام السيطرة

وتابع نائب محافظ البنك المركزي: «مع القرارات واستمرار متابعتها وإحكام السيطرة على أي عدم انضباط في تعاملات الأسواق، سنستعيد ضبط الأسواق مرة أخرى لاستعادة الثقة وبدأنا نرى بوادر إيجابية منذ اليوم نتيجة انعكاس القرارات على السوق المحلية بل ورأيناها بالسوق الدولية، ومع استمرار وتتابع الأخبار الإيجابية سيستمر في التحسن ما سيساعدنا في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري مرة أخرى وهو أهم شيء».

وأكد: «الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية».

https://www.youtube.com/live/lGXQcXPLiqI?si=8MtcFCCCswiHhZkn

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