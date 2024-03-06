كانت قرب زيلينسكي وزعيم آخر..البيت الأبيض يعلق على الضربة الروسية ضد أوديسا

علق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على الضربة الروسية التي تعرضت لها مدينة أوديسا الأوكرانية.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن هذا القصف الروسي على أوديسا يُظهر الحاجة الملحّة لتقديم الدعم لأوكرانيا، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة صاروخية عالية الدقة على حظيرة طائرات في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، شنت القوات المسلحة للاتحاد الروسي هجومًا صاروخيًا عالي الدقة على حظيرة طائرات في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا، حيث كانت الاستعدادات جارية للاستخدام القتالي للقوارب بدون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

جاء ذلك في الوقت الذي كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يزوران المدينة وقت حدوث الضربة.

وقال زيلينسكي إنه كان بإمكانه رؤية وسماع الضربة عندما حدثت.

ولم يشر بيان وزارة الدفاع الروسية إلى قرب الضربة من زعيمي العالم.

وقال مصدر مطلع على الوضع لشبكة “سي إن إن” إن ضربة أوديسا التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وقعت على بعد حوالي 500 متر من موكب الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء اليوناني.

وقال المصدر إن الموكب شعر بتأثير الضربة، وأضاف إنهم رأوا "سحابة عيش الغراب" من الدخان الناجم عن الضربة.