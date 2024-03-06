مصر الجديدة للإسكان تبيع وحدات سكنية.. وتتلقى عرضا لتطوير أرض نيو هليوبوليس

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن بيع الوحدات السكنية المطروحة للبيع في مدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون بمصر الجديدة، وعددها 39 وحدة.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم، إن إجمالي مقدمات البيع بلغ حوالي 51 مليون جنيه مصري بقيمة اجمالية حوالي 91.5 مليون جنيه مصري.

وفي سياق آخر أعلنت مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن تلقيها بعرض فني ومالي من شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير لتطوير 3 قطع من أراضي نيو هليوبوليس بإجمالي مساحة تبلغ 580 فداناً بنظام المشاركة.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تلقت عرضاً فنياً ومالياً يوم الخميس الماضي من شركة ماونتن فيو لإقامة مشروع عملاق على مساحة 517 فداناً تعادل 2.17 مليون متر مربع، بنظام المشاركة بمدينة نيو هليوبوليس.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح بلغ 8.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 652.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.