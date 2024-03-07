عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: قرارات «المركزي» عودة للثقة بالقطاع المصرفي وللقضاء على السوق الموازية

الدولار
الدولار

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر الصرف كانت منتظرة منذ فترة طويلة، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر نتيجة الظروف الإقليمية والدولية.

وأضاف الوكيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc، أن الخبر الأهم، هو التوقيع مع صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات، والذي يحمل معه شهادة بالجدارة الائتمانية لمصر، وهو ما يشجع المستثمرين على الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا بداية التوازن والسير على الطريق الصحيح.

وأوضح أن من منافع التعويم؛ عودة الثقة في القطاع المصرفي، والقضاء على السوق الموازية، فضلا عن عودة تحويلات المصريين في الخارج للبنوك، وكبح جماح التضخم .

أحمد الوكيل اتحاد العام للغرف التجارية الإعلامية إنجي أنور الأزمة الاقتصادية الجدارة الائتمانية السوق الموازية العام للغرف التجارية تحويلات المصريين في الخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

1200 جنيه دفعة واحدة.. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

بعد قرارات المركزي.. مفاجأة كبرى في أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

منشور مثير من لاعب الأهلي البرازيلي السابق قبل نهائي كأس مصر.. شاهد

موضوعات متعلقة

بعد قرار البنك المركزي | شعبة الذهب تعلن خبرًا مهمًا عن عيار 21

ترشيحاتنا

3 قتلى إثر إصابة سفينة بصاروخ حوثي قبالة سواحل عدن

بعد قرارات المركزي..الحسيني: المتضرر من راهن على عملة غير الجنيه واشترى الدولار بـ70

محمد الإتربي: الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك

باقي 3 أيام .. 5 أمور احذر الغفلة عنها قبل دخول رمضان

بعد تكريمها .. بربارة نعيم تكشف تفاصيل لقاءها مع السيدة الأولى

القضاء الادارى ترفض استبعاد حمدى خليفة من انتخابات المحامين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

للتخلص من النسيان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميًا؟

يبرز أنوثتها.. مي عمر تشعل إنستجرام بفستان أسطوري في الرياض

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ