أستاذ علوم سياسية في غزة يكشف أسباب تأخر الوصول إلى هدنة

كشف الدكتور أيمن شاهين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، أسباب تأخر الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدا أن السبب الأساسي هو الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ اليوم الأول باستمرار الحرب.

وأوضح شاهين في مداخلة هاتفية من دبلن ايرلندا لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الموقف الأمريكي ليس ضد إسرائيل في أي خطوة، ولكن الخلاف مع أمريكا هو في عدد الخسائر في المدنيين، لافتا إلى أن الموقف الأمريكي الذي يتحدث عن حقوق الإنسان، أصبح مزعجا؛ لا سيما مع وقوع مجاعة في غزة، ورغم ذلك، قررت زيادة المساعدات والضغط على إسرائيل؛ لتقليل الخسائر من المدنيين.

وأشار إلى أن المفاوضات والهدنة الإنسانية تتمحور حول التناقض بين الموقف الأمريكي الذي يبحث عن هدنة مؤقتة والموقف الإسرائيلي الذي لا يريد الوصول إلى صفقة لتحرير الرهائن أو إلى هدنة مؤقتة ولكن يريد استمرار الحرب.