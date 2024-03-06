«العربي للطفولة»: 25% من الطلاب لديهم التفكير النقدي و17% قادرون على حل المشكلات

أكد الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام لـ المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن هناك مهارة حياتية لدى الإنسان وهي القدرة على تكوين فريق وتحقيق الترابط الاجتماعي وتكوين أصدقاء ودعم الأسرة.

وأشار "البيلاوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك 25.22% من الطلاب لديهم التفكير النقدي، و17.33% لديهم القدرة على حل المشكلات، والتفكير الإبداعي يصل لـ33.85%، استخدام الإنترنت يصل لـ46.85% من الطلاب وهي النسبة الأكبر في العينة التي تم إجراء التجربة عليها.

وأوضح، أن التفكير الحداثي وهو أن يكون الفرد لديه قدرة في التفكير منفتحة يتجاوز الجمود الفكري ويتقبل وجهة نظر الأخرى ويفسر المعلومات بالرجوع إلى العقل، منوهًا بأن الحداثة تعني أن العقل واحد في كل الإنساني وهو أعدل الخصلة بين الأشياء، ولكن المهم والتنوير هو الذي أعمل العقل والحداثة هي نتاج إعمال العقل.



