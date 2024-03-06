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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسوان يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم الأطفال بكلية الطب

صدى البلد

 افتتح رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان، مساء اليوم /الأربعاء/ فعاليات المؤتمر الطبي الذي ينظمه قسم الأطفال بكلية الطب تحت عنوان "الجديد في التخصصات الدقيقة في طب الأطفال". 

وأكد رئيس الجامعة -في بيان- أهمية إقامة وتنظيم المؤتمرات الطبية والعلمية بمحافظة أسوان، في إطار ترويج مفهوم سياحة المؤتمرات، والعمل على نقل الخبرات العلمية والبحثية والطبية لشباب الأطباء، وأوضح أن هذه المؤتمرات الطبية والعلمية، تعد من معايير التصنيف التي حصلت عليها الجامعة عالميا علي مستوي الجامعات المصرية والعالمية خلال الفترة الماضية.

بدوره، أشار عميد كلية الطب الدكتور محمد زكي الدهشوري، إلى أن مؤتمر قسم طب الأطفال في نسخته السادسة، والذي يعقد خلال الفترة من 6-8 مارس الجاري 2024 بأحد الفنادق الكبرى بأسوان، يستضيف نخبة من أساتذة طب الأطفال من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية ومن الولايات المتحدة الأمريكية ،كما أنه يقام بالتعاون والتنسيق بين جمعية أطباء أطفال المستقبل وقسم الأطفال بكلية الطب جامعة أسوان.

وبدوره، أوضح الدكتور بهاء الهواري رئيس قسم الأطفال بكلية الطب بجامعة أسوان، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات شباب الأطباء علميًا وإكلينيكيًا، مع نقل الخبرات إلى شباب الأطباء في ذات التخصص، والعمل على تجهيزهم وتزويدهم بالخبرات الطبية، مع إتاحة الفرصة الكاملة للتدريب العملي في ورش عمل ضمن المؤتمر للتدريب على أحدث ما توصل اليه الطب في كافة التخصصات الدقيقة في طب الأطفال في العالم بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
 

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