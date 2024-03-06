محافظ الدقهلية يوجه بالالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش في رمضان

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الأربعاء، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بضرورة تفعيل لجان للمرور للتأكد من إلتزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة للغلق وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وشدد المحافظ - في بيان اليوم - على ضرورة التنسيق الكامل لغرف العمليات بالمراكز والمدن والاحياء مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق للمحلات خلال شهر رمضان المبارك.



كما ناشد أصحاب المحلات والمطاعم والورش والمقاهي والأعمال الحرفية بنطاق المحافظة، ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة؛ حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.