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رئيس التحرير
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محافظات

لضمان التشغيل الآمن للمحطات|رئيس مياه البحيرة يتابع أعمال تنفيذ خطوط المياه بكفر الدوار

صدى البلد

فى إطار التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه  الشرب والصرف الصحى بالبحيرة والهيئة الهندسة للقوات المسلحة  وبحضور المهندسين المختصين بشركة مياه البحيرة

عقد  المهندس  محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اجتماعاً اليوم متابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين الشركة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ عدد من المشروعات، بحضور إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورؤساء قطاعات البحوث والمياه والمشروعات بالشركة والشركة المنفذة لأعمال تطوير مرافق المياه على محور المحمودية  واستشارى المشروع تمت مناقشة أعمال تنفيذ خطوط مياه الشرب وتطوير مآخذ  محطة مياه كفر الدوار  بما يتوافق مع اعمال تطوير محور المحمودية  والذى يضمن التشغيل الآمن للمحطة لضمان استدامة الخدمة للمواطنين بكفر الدوار .

 

و صرح رئيس الشركة بأنه منذ أن أطلق  الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد ، وقد كان لمشروعات البنية التحتية - وعلي رأسها مشروعات  الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى النصيب الأكبر من تلك المشروعات .

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الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد سعيد نشأت مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره

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