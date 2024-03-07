رضا البلتاجي قبل مباراة الأهلي والزمالك: التحكيم الإنجليزي الأسوأ في العالم.. فيديو

قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، إن التحكيم الإنجليزي الأسوأ في العالم، مشيراً إلى أن تقديره للحكام يختلف عن الآخرين.

وأضاف رضا البلتاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، أن الحكم لابد ألا يكون ندا للاعب، مشيرا إلى أن اللاعب ليس بحاجة في الدخول للصراع مع اللاعبين داخل الملعب.

يأتي ذلك على خلفية الأقاويل، التي تحدثت عن حكم مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، وهو البرازيلي، أندرسون، وقوة الجسد للحكم البرازيلي.

وأشار رضا البلتاجي، إلى أنه كان يتوقع أن يتم إسناد تحكيم المباراة إلى الحكم الموريتاني دحان بيده في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2023.