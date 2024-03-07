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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابن النجم فنان| أبناء النجوم على شاشة رمضان 2024.. يوسف حمادة هلال الأحدث ومريم أشرف زكي ثاني مرة

أبناء النجوم في دراما
أبناء النجوم في دراما رمضان 2024

يشارك عدد من أبناء النجوم، في دراما رمضان 2024، من خلال عدد من الأعمال، فمنهم من يظهرون مع ابائهم ومنهم من يظهرون بعيدا عنهم في أعمال أخرى. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي أبناء النجوم الذين يشاركون في دراما رمضان 2024. 

 

يوسف حمادة هلال

يشارك يوسف حمادة هلال، ابن النجم حمادة هلال، والده في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على قنوات mbc.

وظهر الثنائي في الكواليس خلال التحضير لتصوير أحد المشاهد الصعبة والغامضة التي تجمعهما بالمسلسل وظهر مدى اندماج يوسف هلال بالأحداث.

 

نور خالد النبوي

ويشارك الفنان الشاب نور خالد النبوي، مع والده في دراما رمضان 2024، بـ مسلسل امبراطورية ميم، وهو بطولة والده وحلا شيحة ونشوى مصطفى، وإخراج محمد سلامة.

 

ملك أحمد زاهر

وتشارك الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، في السباق الدرامي الرمضاني، بـ مسلسل محارب، مع الفنان حسن الرداد، ماجد المصري.

 

عمر محمد رياض

كما يشارك عمر نجل الفنان محمد رياض، بمسلسل قلع البحر، مع والده، وهو بطولة رياض الخولي، سوسن بدر، منى عبدالغني، رانيا فريد شوقي، ومن إخراج حسني صالح.

 

مريم أشرف زكي

فيما تشارك الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، بالسباق الدرامي الرمضاني 2024، مع والدتها الفنانة روجينا في مسلسل "سر إلهي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز، ليكون ثاني عمل لها مع والدتها بعد مسلسل ستهم الذي تم عرضه العام الماضي.

 

أحمد كمال أبو رية

فيما يظهر الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية، في السباق الرمضاني بـ مسلسل عتبات البهجة، مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وإخراج مجدى أبو عميرة، ليستكمل مسيرة والده كمال أبو رية وأمه الفنانة ماجدة زكي.

 

محمود عمرو ياسين

ويشارك الفنان الشاب محمود عمرو ياسين -ابن عمرو محمود ياسين- في السباق الدرامي الرمضاني 2024، بمسلسل مع الفنان حسن الرداد، وماجد المصري، ليكون امتداد لأبيه وجده الراحل محمود ياسين.

 

شادي هاني رمزي

كما يشارك شادي -ابن الفنان هاني رمزي- مع والده في دراما رمضان 2024، بـ مسلسل بدون مقابل، وهو بطولة والده، وداليا البحيري، وعمرو عبد الجليل، وإخراج جمال عبد الحميد.

 

بسنت أحمد صيام

بينما تشارك الفنانة الشابة بسنت أحمد صيام في المارثون الدرامي الرمضاني 2024، مع والدها بمسلسل رحيل، وهو بطولة الفنانة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

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