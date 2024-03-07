الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية في الضفة

أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل بناء 3426 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي متصاعد دائما بحق المدنيين الفلسطينيين، وصبيحة هذا اليوم وخلال ساعات الفجر الأولى قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأرضا زراعية في المنطقة الشرقية لمحافظة رفح.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة، أن هذه الغارات القوية والعنيفة تسببت بدمار منزل بشكل كبير وأحدث حفرات عميقة في الأراضي الزراعية التي تعرض لهذا القصف الإسرائيلي المتصاعد.