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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط روسي كبير يحذر من تصعيد الصراع في أوكرانيا | تفاصيل

صدى البلد

حذر ضابط عسكري روسي كبير من تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا، وقال إن احتمال تورط القوات الروسية في صراع جديد يتزايد "بشكل كبير".


وذكرت وكالة الإعلام الروسية ، اليوم الخميس، أن الكولونيل جنرال فلاديمير زارودنيتسكي رئيس الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة بالجيش الروسي أدلى بهذه التصريحات في مقال نشرته وزارة الدفاع تحت عنوان "الفكر العسكري".


ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله 'لا يمكن استبعاد احتمال تصعيد الصراع في أوكرانيا - من توسيع المشاركين في 'القوات الوكيلة' المستخدمة في المواجهة العسكرية مع روسيا إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا'.


وأكد أن المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية لموسكو هو السياسة المناهضة لروسيا التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يشنون نوعًا جديدًا من الحرب الهجين من أجل إضعاف روسيا بكل الطرق الممكنة، والحد من سيادتها وتدمير أراضيها.

الأكاديمية العسكرية الأعلام الروسية الإعلام الروسى أكاديمي الجيش الروسى التصريحات

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