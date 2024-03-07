التعليم تعلن عن وظائف خالية في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف خالية في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد، وهي « أخصائي اجتماعي- أخصائي نفسى».

وقالت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شروط وظائف مدرسة we التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد تتمثل في:

- السن لا تزيد على 50 سنة.

- ان يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد.

- مؤهل عالٍ مناسب.

- من العاملين بالتربية والتعليم.

- خبرة في مجال العمل للمدارس المشتركة (حكومى).

- يتم إرسال بيان حالة حديث معتمد على رقم واتساب مخصص.

- على أن يتم الإرسال بحد أقصى السبت 9 مارس 2024م.

- سيتم التواصل مع المتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية بميعاد المقابلة.

واستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 وحتى عام 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في عام 2018، بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 3 مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 11 مدرسة، أما في عام 2020 فوصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 16 مدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عام 2021 بلغ 28 مدرسة، وفي عام 2022 بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 52 مدرسة، وفي عام 2023 وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.