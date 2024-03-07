عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم تعلن عن وظائف خالية في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف خالية في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد، وهي « أخصائي اجتماعي- أخصائي نفسى».

وقالت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شروط وظائف مدرسة we التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد تتمثل في:

 

- السن لا تزيد على 50 سنة.

- ان يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد.

- مؤهل عالٍ مناسب.

- من العاملين بالتربية والتعليم.

- خبرة في مجال العمل للمدارس المشتركة (حكومى).

- يتم إرسال بيان حالة حديث معتمد على رقم واتساب مخصص.

- على أن يتم الإرسال بحد أقصى السبت 9 مارس 2024م.

- سيتم التواصل مع المتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية بميعاد المقابلة.

واستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 وحتى عام 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في عام 2018، بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 3 مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 11 مدرسة، أما في عام 2020 فوصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 16 مدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عام 2021 بلغ 28 مدرسة، وفي عام 2022 بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 52 مدرسة، وفي عام 2023 وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم التكنولوجيا التطبيقية وظائف خالية وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بعد تحرير سعر الصرف.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مدرب الزمالك يحذر من 3 لاعبين في الأهلي .. تفاصيل

عصائر طبيعية تناسب مريض السكر فى الإفطار الرمضاني

رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع هلال رمضان

البورصة المصرية تربح 80 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم

التعليم تعلن عن وظائف خالية في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ