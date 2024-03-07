البورصة المصرية تربح 80 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 80 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.110 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 30430 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.56% ليصل إلى مستوى 38087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 13053 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 7296 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 10346 نقطة.