كولر يحظر السوشيال ميديا عن لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، أعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر عن فرض حالة من "العزلة" على لاعبي الفريق، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

وطلب كولر من اللاعبين تجنب الانشغال بأمور غير مهمة وعدم التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي لتفادي أي تأثيرات سلبية قبل المباراة المهمة.

وأكد كولر أن المباراة مع الزمالك تتطلب تركيزًا كاملاً وحماسًا شديدًا لتحقيق الفوز، وحث اللاعبين على تنفيذ التعليمات الفنية بدقة والتركيز طوال مدة المباراة.

وحذر كولر من استبعاد أي لاعب يظهر عليه عدم التركيز في التدريب الأخير، مؤكدًا أن اختيار التشكيلة سيكون من بين الأكثر تركيزًا، خاصة مع قوة المنافس ورغبته في الفوز والحصول على اللقب.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستقام في السابعة والنصف من مساء الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض.