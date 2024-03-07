رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بالافراج عن كميات كبيرة من السلع

قال الدكتور مصطفى مبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع من الموانئ، لافتا إلى أن هذا كان يمثل عائقا كبيرا لدى الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم اليوم الإفراج عن العديد من البضائع والشحن والسلع الغذائية من الموانئ، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في الفترات الماضية كانت مهمة للإصلاح الهيكلي الاقتصادي المصر.

وشدد مدبولي، على أن مصر لديها الثقة والاطمئنان لتدبير العملات الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.