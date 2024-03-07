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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر كانت تمر بأزمة اقتصادية خانقة

رئيس الوزراء: توحيد سعر الصرف من أهم الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر كانت تمر بأزمة اقتصادية خانقة على مدار أكثر من عام و نصف، و ذلك بسبب الاضطرابات العالمية التي حدثت بالإضافة إلى العديد من المشاكل و التحديات التي كانت تواجهها الدولة المصرية.


وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمياء الإسكندرية اليوم، أن توحيد سعر الصرف من أهم الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية، حيث عملت الدولة المصرية  على هذا القرار لفترات طويلة.


وأشار  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى، قائلاً:" الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة لكي تتعامل مع تراكمات المتأخرات"

 

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