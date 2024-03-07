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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كانت بتعلق الزينة.. إصابة طالبة إثر سقوطها من الطابق الأول في منزلها بالقليوبية

نقل المصابة
نقل المصابة

أصيبت طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً، بعدة كسور بالقدمين والجسد إثر سقوطها من الطابق الأول بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، أثناء قيامها بتعليق زينة شهر رمضان ابتهاجا بقدومه.

تم نقل المصابة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، والاستعلام عن حالة المصابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخصوص يفيد بإصابة طالبة بالصف الثالث الإعدادى بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية. 

بانتقال الأجهزة الأمنية، تبين سقوط الطالبة من الطابق الأول بمسكنها أثناء قيامها بتعليق زينة شهر رمضان المبارك ابتهاجا بقدومه، فسقطت وأصيبت بعدة كسور في القدمين والجسد.

حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية الصف الثالث الإعدادي تحريات المباحث الجنائية شهر رمضان المبارك شرطة الخصوص محافظة القليوبية

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