لجنة برلمانية بالشيوخ تثمن دور الحكومة فى ترميم المسجد المحلي بالبحيرة

هنأت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والتي يرأسها الدكتور محمود مسلم، أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على افتتاح المسجد المحلي، وذلك بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف.

واستغرق ترميم المسجد 15 عاما، وبلغت تكلفة ترميمه وصيانته 105 ملايين جنيه، تحملت فيها وزارة الأوقاف 64.8 مليون جنيه، ووزارة السياحة والآثار 40 مليون جنيه.

وثمنت اللجنة دور كلا من وزارتي الأوقاف والسياحة، في مراحل العمل منذ بدء الترميم وحتى الانتهاء من المسجد وافتتاحه، إذ يعتبر أفضل هدية قبل أيام من شهر رمضان المعظم لأهالي رشيد، لما له من قيمة وجدانية وروحانية كبيرة لديهم، حيث يعد أحد أهم المساجد الأثرية من العصر العثماني.

وتوجهت اللجنة بالشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الاستجابة لطلبات نواب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم المسجد وسرعة افتتاحه، بعد أن قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مدينة رشيد العام الماضي، واستمعت إلى مطالب الأهالي وشكاواهم من تأخر أعمال الترميم.

وعلى الفور عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة ومحافظ البحيرة، وناشدتهم الإسراع في اتخاذ خطوات جادة للانتهاء من المشروع.

وشكرت اللجنة جهود نواب مجلس الشيوخ بالبحيرة في هذا الموضوع، وهم: محمد البنا، وأمين الصيرفي، وأحمد قرقورة، ووجيه سنبل.