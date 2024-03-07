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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تواصل فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بالأقصر

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن الأنشطة المكثفة لوزارة الثقافة والمنفذة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وشهدت مدرسة الرزيقات الإعدادية المشتركة محاضرة بعنوان "مبادرة حياة كريمة وتنمية القرية المصرية" تناول خلالها المحاضر سيد صدقي أهداف المبادرة، موضحا دورها في بناء الإنسان وتطوير المستوى المعيشي داخل القرى المصرية. 
تلى ذلك لقاء لمناقشة أعمال الشاعر أحمد علي منها قصيدة بعنوان "فاصل" وأخرى بعنوان "يفترون علي".

واستمرارا للأنشطة المنفذة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، شهدت القافلة مجموعة من الورش الفنية منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم، وأخرى لعمل تصميمات متنوعة بالفوم جليتر، وفقرة رسم على الوجه، فيما استمر توافد الرواد على معرض الكتاب الخاص بإصدارات الهيئة.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، إلى جانب فقرة التحطيب المميزة لفرقة الفنون الشعبية التي نالت إعجاب الحضور.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق البرنامج الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري للنهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمختلف المحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مبادرة أنت الحياة محافظة الاقصر وزارة الثقافة

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