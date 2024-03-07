برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك غداً الجمعة

كشف الدكتور ايهاب علي، استشاري التغذية بالجهاز الفني للأهلي عن الخطة الغذائية المتبعة مع لاعبي الفريق.

وقال الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بالجهاز الفني للأهلي ، قال إنه وضع برنامجا غذائيا خاصا للاعبين قبل مواجهة الزمالك التي تقام مساء غد الجمعة.

وأوضح أن البرنامج الغذائي يتضمن مجموعة من الڤيتامنات والمعادن التي تساعد على سرعة الاستشفاء وتقليل فرص التعرض للتقلصات والاصابات.

وأشار إلى أن العناصر التي تم اعتمادها ضمن البرنامج الغذائي تسهم في قوة التحمل والتعامل مع ضغط المباريات ومنها النظام الغذائي المقاوم للإصابات Anti inflammatory diet، وذلك بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.