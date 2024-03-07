سعر الدولار الجمركي اليوم الخميس 7 مارس

أعلنت مصلحة الجمارك على موقعها الرسمي اليوم الخميس 7 مارس سعر الدولار الجمركي ليسجل 49:56 جنيه، وذلك بعد زيادة الدولار في البنوك أمس.

قال مصدر بارز بمصلحة الجمارك المصرية، إن هناك تعاونا وثيقا مع الجهاز المصرفي في عمليات الإفراج الجمركي عن الرسائل الجمركية المختلفة وخصوصا السلع الاستراتيجية والخامات و كذلك الصادرات السلعية.

أكد المسئول لـ صدي البلد، إنه حتي الآن لا توجد تعليمات جديدة فيما يتعلق بسعر الصرف الجمركي أمام الجنيه سواء الدولار الجمركي أو غير ه من العملات الأجنبية والعربية الأخري.

وذكر المسئول أن المصلحة لا تزال ملتزمة بتسعير العملات جمركيا وفقا لما هو معمول به بالسعر اليومي داخل الجهاز المصرفي، مثمنا الاجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية في مصر لدعم المزيد من الاستقرار في سعر الصرف الأجنبي بما يدعم الاقتصاد القومي.

و قفزت اسعار صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية صباح اليوم بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة؛ ليبلغ أكثر من 49 جنيه بزيادة وصلت 35% في المتوسط.