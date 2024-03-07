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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المركز الثقافي بطنطا يشهد ختام تجربة نوادي المسرح الإقليمي

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد المركز الثقافي بطنطا عرضين مسرحيين في ختام فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بمحافظة الغربية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

جاء العرض الأول "كان من المفترض" عن نص “المنور” للكاتب الإسباني أنطونيو باييخو، وتدور أحداثه حول أسرة شردتها الحرب، وعاندتها ظروف الحياة لتستمر معها نتائج الحرب إلى ما يقرب من عشرين عاماً، للتأكيد على فكرة كيف يمكن لحدث بسيط في الماضي أن يجعل الإنسان حبيسا له طوال عمره. 

العرض أداء إسلام سمير، محمد صبحي، مصطفى زعفران، مي الخولي، هويدا علاء، ياسمين نصر، ديكور أحمد ياسين، إضاءة إسلام أبو عرب، ريهام فايد، تنفيذ موسيقي أحمد العطار، دراماتورج وإخراج مروان عبد العزيز.

أما العرض الثاني، فجاء بعنوان "البطل فى الزريبة" عن نص الكاتب السويسري فريدريش درنمات، وتدور أحداثه حول البطل الذي تم الاستعانة به لتطوير القرية ولكن تفشل مهمته نتيجة عدم تعاون أهلها، ليؤكد العرض أهمية العمل الجماعي.

العرض بطولة محمد فتحي، جودي، أحمد ثروت، مريم ماجد، محمود محيي، فؤاد معتصم، محمد الميداني، يوسف شبل، أحمد خالد، ممدوح محمد، فضل مصطفى، زياد طارق، فارس رضا، محمد البابلي، يوسف كارم، عبد الله أسامة، عبد الرحمن كارم، إبراهيم البربري، بدر سعيد، إضاءة أحمد عصام، تصميم استعراضات رضوى إيهاب، ماكياج وملابس هاجر عزت، ديكور عادل عبد القادر، تنفيذ ديكور مازن رمضان، إعداد موسيقى وإخراج أحمد عفيفي.

العروض أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وجاءت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من عبد الناصر جميل، والدكتور محمد عبد الوارث، والمخرج محمد حجاج، وشيماء زايد، والدكتورة دعاء صوابي، ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية.

ويشهد إقليم غرب ووسط الدلتا هذا الموسم تقديم 49 عرضا، منها 4 عروض لفرع ثقافة المنوفية، و13 لفرع ثقافة الغربية، و8 عروض لفرع ثقافة البحيرة، ويشارك فرع ثقافة مطروح بعرض واحد، بينما يشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ 23 عرضا مسرحيا يستمر عرضها حتى الأحد المقبل.

المركز الثقافي بطنطا فعاليات الموسم الجديد نوادي المسرح محافظة الغربية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مسرح فى كل حتة في مصر

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