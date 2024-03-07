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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة قناة السويس: نحرص على تقديم الدعم لتنمية قدرات الطلاب

صدى البلد

 أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن الجامعة تحرص على تقديم الدعم وتوفير الخدمات والإمكانات المتاحة من أجل تنمية قدرات طلابها وشباب باحثيها من أجل الفوز في جميع المنافسات العلمية التي تشارك فيها الجامعة.


جاء ذلك خلال إعلان الدكتور ناصر مندور، اليوم /الخميس/ فوز مشروعين من جامعة قناة السويس في برنامج (eGP) لتمويل مشروعات التخرج التابع لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي.


من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سعد زغلول - في بيان اليوم - إلى أن الجامعة استطاعت الفوز بدعم مشروعين للتخرج؛ الأول مقدم من الكلية المصرية الصينية والثاني من كلية الهندسة، لافتا إلى الدور الكبير الذي يقوم به صندوق دعم المبتكرين والنوابغ بجامعة قناة السويس والتعاون المثمر والخدمات المتعددة التي يقدمها للطلاب والباحثين.


وأوضح أن المشاريع الفائزة من الجامعة بدعم وتمويل مشروعات التخرج التابع لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي هي مشروع روبوت متسلق النخيل لجني النخيل وتقليمه ومشروع الاستفادة من المخلفات الزراعية والمنزلية وتحويلها إلى مصادر للطاقة.

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