محمد السلاب: إجراءات الحكومة والبنك المركزي تؤدي لانخفاض أسعار السلع وكسب ثقة المستثمرين

أكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي سيساعد على توفير السلع، وسيؤدي إلى إنخفاضات في أسعار السلع المواجودة في الأسواق.

وقال محمد السلاب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه بتوفير العملة الأجنبية في البنوك، سيساهم في دفع عجلة الإستثمار وجذب المستثمرين، مما سيؤدي إلى الإستثقرار في الدولة، وفي الأسعار.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي تعطيان المزيد من الثقة بالنسبة للمواطن والمستثمر، مؤكدا أنه سيكون هناك تشجيع للمصنعين على التصدير للمنتجات، والحد من الإستيراد.