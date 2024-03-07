إصابة 5 أشخاص في اصطدام ميكروباص برصيف الطريق الساحلى بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات مختلفة اثر وقوع حادث تصادم سيارة اجرة برصيف على طربق فيشا وطنامل بمركز اجا ، بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز اجا يفيد إصابة خمسة اشخاص بكدمات وكسور وجروح اثر وقوع حادث تصادم سيارة اجرة برصيف على طريق اجا امام قرية فيشا بنا واسفر عن اصابة كلا من نجفه عاطف خيري٤٧عاما كدمات متفرقه بالجسم عبدالله سمير عبدالله ٤٠ عاما مصاب بجرح بفروه الرأس ١٠ سم ،مروة سمير حسن ٣٨ عاما باشتباه ما بعد الارتجاج ايمن ابراهيم محمد ٢٦ عاما مصاب جرح بالرأس ٥ سم ، محمد احمد محمود ٣٠ عاما مصاب كدمات متفرقه بالجسم .

تم نقل المصابين الخمسة الى مستشفى اجا المركزى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق