جنايات طنطا تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات والمراقبة لمحام بتهمه البلطجة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة، فى جلستها المنعقدة منذ قليل، حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "ا.ح" المعروف إعلاميا بالمحامى قاتل نيرة أشرف ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى فى واقعة الإعتداء على الإعلامى محمد الغزيرى.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع، فى جلسة الأحد الماضى، حجزت قضية البلطجة المتهم فيها محامى محمد عادل قاتل نيرة أشرف لليوم الخميس، للنطق بالحكم .





وكان المستشار أحمد فاضل المحامى العام لنيابات إستئناف طنطا، قد أحال المتهم ( أ .ح ) إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا على ذمة المحاكمة، بتهم البلطجة واستعراض القوة ودهس أحد المواطنين بسيارته وإصابته بعاهة مستديمة.

جاء ذلك بعد أن قرر حسام النجار وكيل نيابة ثان طنطا تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، ضبط وإحضار المتهم فى القضية رقم 20937 لسنة 2022 والمقيده برقم 3115 جنايات كلى غرب طنطا، بعد ثبوت الإتهامات ضده وذلك فى البلاغ المقدم من الإعلامى محمد الغزيرى وأحد المواطنين يتهماه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.