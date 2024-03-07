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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق داخل مستشفى خاص بالقليوبية.. صور

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق بمستشفى خاص بشبرا الخيمة، لبيان سبب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بإحدى المستشفيات الخاصة بشارع نادى البلاستيك حى شرق شبرا الخيمة.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحريق، ودفعت الحماية المدنية ب4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، ولا يوجد إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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القليوبية المستشفيات الخاصة أمن القليوبية حريق بمستشفى خاص حي شرق شبرا الخيمة حصر الخسائر مدير الحماية المدنية

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