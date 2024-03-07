إعصاران يضربان أنطاليا التركية ويخلفان جرحى وخسائر مادية|فيديو

ضرب إعصاران منفصلان مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وألحقا أضراراً بالأراضي الزراعية، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "يورونيوز"

ووفقاً للتقرير،وسائل الإعلام التركية قالت، إن الإعصارين تسببا بحدوث أضرار في مناطق ديمرة وكوملوكا وفينيكي ومانافجات.

وبحسب ما ورد من أنباء فقد أصيب ستة أشخاص عندما دمر الأعصاران الدفيئات الزراعية وألحقت أضرارا بالمباني.

وذكرت صحيفة حريت اليومية أن حوالي كيلومتر مربع من الدفيئات الزراعية تضررت في كوملوكا، مركز الزراعة الدفيئة.

وقال رئيس غرفة زراعة كوملوكا إن الإعصار أمتد في كوملوكا على مسافة 12 كيلومتراً بينما تراوح قطره بين 70 إلى 80 متراً.