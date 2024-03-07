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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين تواصل توزيع شنط رمضان للأسر الأكثر احتياجاً بالجيزة

صدى البلد

تستمر مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في توزيع شنط رمضان، على الأسر أكثر احتياجًا في محافظة الجيزة، قبل حلول الشهر الكريم، لتخفيف العبء عنهم.

وتعد مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري مؤسسة ذاتية التمويل لا تقبل التبرعات لا عينية ولا مادية. 

تقوم كعادتها سنويا وعلى مدار أكثر من أربعين عاما، بتعليمات من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة والأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، تجهيز المزيد من شنط رمضان، والتي تحتوي على المكونات الرئيسية من السلع الغذائية كالأرز والسكر والمكرونة والسمن والدقيق والخضروات الجافة إلى جانب البلح والشاي والملح. 

ويقوم أفراد العمل بالمؤسسة من المتطوعين بتجهيز الشنط وإعدادها قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف لتسليمها لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا. 

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النائب محمد أبو العينين شنط رمضان مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري محمد أبو العينين

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