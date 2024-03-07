تزامناً مع شهر رمضان.. حماس تطلق دعوة عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي بغزة

قامت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان صحفي ، اليوم الخميس، بدعوة شعب فلسطين في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى مواصلة وتكثيف شدّ الرّحال والرَّباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك.

كما دعت الحكومات والمؤسسات الفلسطينية أن يكون شهر رمضان فرصة للضغط بكل الوسائل لوقف العدوان ولتسيير جسور بريّة وبحرية وجوية إلى غزة.

كما جدّدت حماس دعوة إلى كل العالم إلى الاستمرار في حراكهم الجماهيري ومسيراتهم التضامنية، في كل الميادين والساحات، وتصعيدها طيلة شهر رمضان المبارك، وليكن أوّل يوم من هذا الشهر المبارك، انطلاقة متجدّدة وتصعيداً مستمراً، لكل الفعاليات والمسيرات والمظاهرات والمبادرات، والمقاطعة للاحتلال ، والفاضحة لجرائمه، وللدول المشاركة والداعمة له، والضغط باتجاه وقف فوري لهذه الحرب العدوانية.