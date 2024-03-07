رسميا ..تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري استجابة لـ حسام حسن

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة ، الموافقة على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بتأجيل مباراة الأهلي وانبي بالدورى المصري المحدد لها يوم ١٥ مارس الجارى حرصا على مصلحة المنتخب وتوفير جميع الظروف الملائمة لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر المقبل، مع قيام إدارة المسابقات بتحديد الموعد البديل.

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني، انضمام اللاعبين الدوليين مُبكرًا لمعسكر الفراعنة في أول تجمع له بعد توليه المسئولية الفنية، وذلك ضمن الأجندة الدولية الخاصة بشهر مارس الجاري.

في السياق ذاته، يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة الأهلي والزمالك مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس مصر، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد اللقب الغالي.