"شكرا للقضاء العادل".. محمد رمضان يحتفل ببراءته|فيديو

علق الفنان محمد رمضان على الحكم ببراءته و قبول معارضته لقرار سابق من محكمة الجيزة بحبسه سنة غيابياً، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، و التشهير به في مقطع فيديو بمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً للقضاء المصري النزيه العادل"، و جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية"

محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً



ووفقاً للتقرير، فإن محمد رمضان قد نشر مقطع الفيديو الخاص بالبنك بعد أمراً بالتحفظ على 6 ملايين جنيه، من حسابه البنكي بسبب دعوى قضائية، أقامها الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته لتضرره مادياً و معنوياً من محمد رمضان لصعوده و تصويره في قمرة قيادة الطائرة.



وأفاد التقرير، أن الفنان محمد رمضان أثار جدلاً واسعاً، في 21 فبراير الماضي بعد تسليمه نفسه، تنفيذاً لحكم حبسه في قضية التشهير ببنك وحضوره إلى المحكمة لمعارضة الحكم.