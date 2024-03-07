التنظيم والإدارة يفتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بمسابقة معلم مساعد فصل

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل للعام الثالث، وذلك في ١١ محافظة، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية .



وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم إن تلك المحافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، الجيزة، دمياط، وبورسعيد، ومن المقرر أن يتم عقد الامتحانات لهم فى الفترة من ١٨ مارس حتى ٢ أبريل، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.. وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، لمعرفة اخبار المسابقات.