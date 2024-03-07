السفير الياباني يفتتح أول مجفف للخضروات والفاكهة بالطاقة الشمسية في الأقصر

افتتح سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي اليوم، يرافقه ميس أبوحجاب مديرة البرامج بمؤسسة ساويرس للتنمية ، أول مجفف للخضروات والفاكهة يعمل بالطاقة الشمسية في مركز إسنا بمحافظة الأقصر ، أحد المشروعات الاقتصادية الزراعية الذي تنفذه مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بتمويل مشترك بين مؤسسة ساويرس والسفارة اليابانية بالقاهرة.

واستمع السفير الياباني والوفد المرافق له لشرح عن مكونات المشروع وآلية العمل داخل أقسام المجفف بداية من وصول المحصول إلى منطقة الاستلام وفحص الجودة مرورا بوحدة الفرز والغسيل ثم التجهيز والتقطيع ثم صوبة التجفيف انتهاء بمنطقة التعبئة النهائية.

وقالت الدكتورة سهير المصري مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، إن إنشاء المجفف يأتي ضمن مشروع (تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم) والذي يهدف إلى تحسين إنتاجية محصول الطماطم وتقليل الفاقد باستخدام منهجية سلاسل القيمة والقيمة المضافة بمرحلتي الإنتاج والتسويق.

كما يهدف أيضا إلى تحسين دخل صغار المزارعين من خلال تقديم الدعم المباشر لهم و توفير مستلزمات الإنتاج المعتمدة ، بجانب تقديم خدمات التوعية والإرشاد ودعم الزراعات التعاقدية لتحسين القدرة التنافسية لمحصول الطماطم وتجفيفها باستخدام الطاقة الشمسية والذي يساهم في الحفاظ علي البيئة ويتوافق مع التغيرات المناخية، كما يساهم في الحصول علي منتج صحي نظيف ، وتعتمد فكرة استمرارية المشروع علي وجود مجفف يعمل بالطاقة الشمسية داخل مناطق زراعة محصول الطماطم تشرف عليه إدارة مدربة ذات كفاءة وتُديره بطريقة مهنية واحترافية وفق خطط محددة.

وأضافت، يستهدف المشروع تحسين الدخل السنوي ل ٣٠٠ أسرة من مزارعي الطماطم بينهم ٩٠ سيدة ، وتقليل الفاقد من زراعات المستفيدين من محصول الطماطم بنسبة ١٥ % و ايضا إكساب ١٥٠٠ مزارع مهارات التجفيف الصحي والوعي والدراية بعمليات الزراعة والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد .

ومن جانبه أكد السفير الياباني، على عمق العلاقات المصرية اليابانية لافتا الي ان الجانب الياباني ساهم في دعم المشروع بنحو ٩٠ ألف دولار والذي يهدف إلى زيادة القيمة الزراعية المضافة ويحافظ علي جودة الطماطم و تحسين دخل ٣٠٠ من صغار المزارعين وإنتاج طماطم ذات قيمة عالية وبالتالي تحسين دخلهم ، كما يساهم المشروع في تطوير المنطقة والتي تعتبر من المناطق الرائدة في إنتاج الطماطم في مصر سواء للسوق المحلي أو الدولي .

وأشار إلى إنشاء مجفف الطماطم والذى يعمل بالطاقة الشمسية والمتجددة يعتبر أول مشروع يعمل بالطاقة الشمسية في مصر على أرض محافظة الأقصر، مشيرا الي التعاون المصري الياباني في عدة مجالات شملت ١٢٧ مشروعا ، مؤكدا علي دعم اليابان لجهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة للمساهمة في تقوية قدرتهن في المجتمع .

وأضافت ميس ابو حجاب، أن مؤسسة ساويرس للتنمية لها باع في تقديم الدعم لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الصناعات الزراعية وكذلك دعم التعليم والصحة وساهمت المؤسسة في دعم العديد من المشروعات في الأقصر من بينها مشروع المجفف والذي بلغ حجم دعمه ٤ ملايين و ١٦٦ ألف جنيه ، مضيفة أن المؤسسة كان لها دور رائد من خلال مشروع تعزيز الأعمال الزراعة في الريف المصرى و تقديم الدعم الفني في جميع مراحل تصميم المجفف وكذلك اختيار العمالة وتدريبها وكذلك عقد لقاءات تدريبية وجلسات تشاور حتي تم التصميم النهائي للمجفف ، لافتة إلى انه تم التخطيط للمرحلة المستقبلية حتي يتم تعظيم الطاقة الإنتاجية للمجفف محليا وعالميا.