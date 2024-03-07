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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل الحفل بساعات.. نفاد جميع تذاكر حفل مي فاروق في السعودية

نفاذ تذاكر حفل مي
نفاذ تذاكر حفل مي فاروق

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربة مي فاروق فى السعودية عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل ساعات من انطلاقه، حيث من المفترض أن يبدأ فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم.
 

وأكدت الشركة أن أبواب المسرح سوف تفتح أمام الجمهور بداية من الساعة السابعة مساء، لتسهيل عملية دخول الجمهور إلى الأماكن المخصصة لهم.

ومن المفترض أن تقدم مي فاروق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل والتى قامت بعمل بروفات عليها مع المايسترو هاني فرحات أمس الأربعاء.

 



وفي منتصف شهر فبراير، طرحت المطربة مي فاروق، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة " والتى تتعاون فيها مع الشاعر، تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

 

دارت فكرة التصوير فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل ستوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد روجت لأغنيتها الجديدة، عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية، ولاقت العديد من التعليقات والإشادات من محبيها ومعجبيها الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية.

وطرحت مي فاروق منذ فترة قريبة، أغنية  أخرى بعنوان "ليه " كلمات خالد امين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى وحققت نجاحا كبيرا، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية.

مي فاروق المطربة مى فاروق مي فاروق فى السعودية

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