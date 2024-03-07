عضوة بخارجية النواب: تحرير سعر الصرف يسهم في خفض نسب التضخم

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص،عضو لجنة مجلس النواب، بقرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.



وأكدت "حارص" في تصريحات لها اليوم، أن تحرير سعر الصرف خطوة ضرورية فى ظل الظروف الراهنة للقضاء على السوق الموازية والتي ترتبط بشكل مباشر مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، منوهة إلي أنه يسهم فى تخفيف الطلب على الدولار .

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التحديد العادل لسعر الجنية مقابل الدولار يأتي بعد نجاح توقيع صفقة رأس الحكمة، والتي ستسهم فى خفض نسب التضخم ، ويكون مناخا مناسبا للاستثمارات وجذب المستثمرين بعد حالة القلق والتخبط الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.



وأوضحت أن تحرير سعر الصرف من شأنه تحسين التصنيف الإئتماني المصري الدولي ، خاصة مع مؤسسات التمويل الكبري، كما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي فى الاقتصاد المصري والسوق المصرية.