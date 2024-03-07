المالية الروسية: زيادة الإيرادات غير النفطية والغاز في يناير وفبراير

ذكرت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن الإيرادات غير النفطية والغاز للموازنة الفيدرالية الروسية في يناير وفبراير 2024 ارتفعت بنسبة 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المالية الروسية أن "الإيرادات غير النفطية والغاز في الميزانية الفيدرالية بلغت 3.405 تريليون روبل وزادت بنسبة 53.5٪ على أساس سنوي"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن حجم صندوق الرعاية الوطنية (NWF) ارتفع في فبراير 2024 بمقدار 336 مليار روبل ليصل إلى ما يقرب من 12.259 تريليون روبل.