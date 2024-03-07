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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«الجيوشي» يفتتح معرض أهلًا رمضان بأكتوبر الجديدة

صدى البلد

افتتح طارق الجيوشي رئيس  مجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة زهراء أكتوبر جديدة (٨٠٠ فدان سابقًا)، وذلك تحت إشراف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالتعاون مع جهاز المدينة، وبحضور هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة والدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب وسرور الصباحي رئيس مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد معرض أهلًا رمضان في أكتوبر الجديدة إقبالًا كبيرًا من الأهالي منذ اللحظات الأولى للافتتاح، حيث يقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع، بمشاركة ٢٠ شركة عارضة متخصصة في جميع المواد والسلع الغذائية واللحوم بنسب تخفيض تصل إلى ٢٥٪.

وقال طارق الجيوشي، رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، إنه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم وبالتعاون مع المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز المدينة، تم افتتاح معرض "أهلًا رمضان" على مساحة ٦٠٠ متر مربع، تلبيةً لمطالب أهالي المدينة، حيث وفر المعرض كافة السلع الأساسية من زيوت وسكر وأرز وتمر وتوابل ولحوم بلدية بتخفيضات تتراوح ما بين ٢٠ و٢٥٪؜، مشيرًا للتنسيق الكبير مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة.

وشارك في افتتح المعرض الذي يقام برعاية مجموعة الجيوشي للصلب وشركة أنفيروماستر والشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية، كل من المهندس محمود مراد وأمل ممدوح وأحمد ثابت نواب رئيس جهاز مديمة أكتوبر الجديدة والمهندس ماهر الفقي مدير التنمية بالجهاز، وحسام رفعت والدكتور محمد عبد المنعم وكيلا مجلس أمناء المدينة وأعضاء المجلس من الأهالي والمستثمرين.

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