عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ سينتج عنه انتعاشة كبيرة بالأسواق

محمد الرشيدي عضو
محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ يأتي ضمن جهود الدولة المصرية مؤخرا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية ومجابهة السوق الموازية للنقد الأجنبي وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة 600 نقطة.

وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن هذه الجهود والخطط الاستراتيجية التي تعكف عليها الدولة المصرية تسهم في توفير سيولة دولارية ونقدية أجنبية ساعدت قرار الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، الأمر الذي سينتج عنه انتعاشة اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق  بزيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق.

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري أن هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية، من شأنها تحقيق الاستقرار فى الأسواق وإعادة التوازن لأسعار السلع الأساسية الغذائية في السوق المصري، لتشهد انخفاضا كبيرا، بما يمثل انفراجة كبيرة ويبعث بتفاؤل كبير في نفوس المواطنين.

وأشار الرشيدي إلى أن خطوة الإفراج الفوري عن البضائع لن تمس فقط السلع الغذائية، بل تمتد للسلع والمواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية أيضا، لافتا إلى أنها بمثابة نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية، كما أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

البضائع الموانئ الصفقات الاستثمارية السوق الموازية سعر صرف الجنيه المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

ترشيحاتنا

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات وطريقة السداد أون لاين

البنوك تبدأ رفع أسعار الفائدة اعتبارا من الأحد.. والأهلي ومصر يحركان عوائد حسابات المعاشات

بعد قرار توحيد سعر الصرف| الحكومة تعلن عن مفاجأة سارة بشأن هذه السلعة قبل شهر رمضان

لتعزيز التعاون الأمنى .. وزير الداخلية يستقبل نظيرته من جنوب السودان

حكم صيام مريض السكر.. 3 حالات تتنوع وتختلف |إليك تفاصيلها

عرض الخميس.. خصم 5000 جنيه على موبايل OnePlus الجديد وكمان مثلهم هدية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء ممنوعون من عصير الكركديه في رمضان

زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار في السعودية بإطلالة محتشمة

عثر على 4 ملايين جنيه.. قصة طالب أمريكي تثير دهشة العالم

مجوهرات لافتة.. جورجينا تثير الجدل بالكاجوال الجريء

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ