قانونية مستقبل وطن: 5 إيجابيات لتحرير سعر الصرف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قرار البنك المركزى بشأن تحرير سعر الصرف أو بمعنى أدق التسعير العادل للجنيه من القرارات الجريئة التى تساهم بقوة فى ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم وتوفير سيولة دولارية لعملية الاستيراد، والقضاء على ظاهرة " الدولرة" التى ظهرت مؤخرا.

وأضاف عبد اللطيف فى بيان صحفى، أن التسعير العادل للجنيه وفقاً لآلية العرض والطلب يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك استقرار ميزان المدفوعات فضلاً عن حماية تضخم الواردات، إضافة إلى توفير العملة الأجنبية للمستوردين، وهذا بدوره ينعكس على الأسعار بشكل قطعة ومباشر خاصة السلع الاستراتيجية.

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات القيادة السياسية للإفراج الجمركى غن البضائع بشكل فورى، قائلا: "هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى توفير السلع ومدخلات مستلزمات الإنتاج ومن ثم انخفاض الأسعار، وحال عدم التسعير العادل للجنية لم تتمكن الدولة من اتخاذ هذا القرار الخاص بالافراج المباشر عن السله مما يؤكد توافر سيولة دولارية كافية لعملية الاستيراد وفى نفس الوقت الوفاء بالالتزامات.

وأكد عبد اللطيف، أن صفقة رأس الحكمة تعد من أكبر الصفقات الاستثمارية التي ساعدت الإدارة المصرفية في تحرير سعر الصرف وفقاً للعرض والطلب بسبب السيولة الدولارية التي دخلت البلاد خلال الأيام الماضية، مضيفا، أن تحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب من المؤكد أن يُسهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنية والحد من تجارتها، التي قد زادت وانتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية والتى أثرت بالسلب على الاستثمار .