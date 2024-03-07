عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانونية مستقبل وطن: 5 إيجابيات لتحرير سعر الصرف

شعبان رأفت،أمين
شعبان رأفت،أمين الشئون القانونية المركزية لمستقبل وطن

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قرار البنك المركزى  بشأن تحرير سعر الصرف أو بمعنى أدق التسعير العادل للجنيه من القرارات الجريئة التى تساهم بقوة فى ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم وتوفير سيولة دولارية لعملية الاستيراد، والقضاء على ظاهرة " الدولرة" التى ظهرت مؤخرا.

وأضاف عبد اللطيف فى بيان صحفى، أن التسعير العادل للجنيه وفقاً لآلية العرض والطلب يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك استقرار ميزان المدفوعات فضلاً عن حماية تضخم الواردات، إضافة إلى توفير العملة الأجنبية للمستوردين، وهذا بدوره ينعكس على الأسعار بشكل قطعة ومباشر خاصة السلع الاستراتيجية.

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات القيادة السياسية للإفراج الجمركى غن البضائع بشكل فورى، قائلا: "هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى توفير السلع ومدخلات مستلزمات الإنتاج ومن ثم انخفاض الأسعار، وحال عدم التسعير العادل للجنية لم تتمكن الدولة من اتخاذ هذا القرار الخاص بالافراج المباشر عن السله مما يؤكد توافر سيولة دولارية كافية لعملية الاستيراد وفى نفس الوقت الوفاء بالالتزامات.

وأكد عبد اللطيف، أن صفقة رأس الحكمة  تعد من أكبر الصفقات الاستثمارية التي ساعدت الإدارة المصرفية في تحرير سعر الصرف وفقاً للعرض والطلب بسبب السيولة الدولارية التي دخلت البلاد خلال الأيام الماضية، مضيفا، أن تحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب من المؤكد أن يُسهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنية والحد من تجارتها، التي قد زادت وانتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية والتى أثرت بالسلب على الاستثمار .

البنك المركزي تحرير سعر الصرف سعر الصرف التضخم الدولرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

ترشيحاتنا

إصابة كهربا وسمية الخشاب.. تفاصيل الساعات المؤلمة في برنامج رامز جلال الجديد

النشرة الدينية| دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان.. وصيغة للصلاة على النبي 70 ألف مرة

الدستورية تفصلها السبت.. دعوى النادي الأهلي لبطلان مادة في قانون المهن الرياضية

20 مليون جنيه غرامة وتعويض للعملاء| ماذا حدث عقب انقطاع شبكة فودافون؟.. القصة الكاملة

شاهد .. فعاليات النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو 2024

إعلام عبري: مدير المخابرات الأمريكية يغادر القاهرة إلى الدوحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتفكرهم بني آدمين.. ظهور مخلوقات فضائية تثير السوشيال ميديا |صور

طبيب يحذر من مرض يؤدي إلى اضطرابات النوم

بوضعيات مثيرة للجدل.. زينة تخطف الأنظار في دبي

بتحب الكسل والأنتخة .. أكثر الأبراج حبا للراحة والاسترخاء

فيديو

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ