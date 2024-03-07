استقبل اليوم، قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وفد الكلية الإسلامية العالمية بجامعة كريريك بتايلاند، بمقر المنظمة، في إطار تعزيز التعاون بين المنظمة والكلية، لنشر منهج الأزهر الشريف بوسطيته واعتداله، وتعزيز التعايش السلمي ومجابهة الأفكار المتطرفة.

وفد تايلاند في زيارة لـ«خريجي الأزهر» لتعزيز التعاون المشترك في نشر رسالة الأزهر الشريف

أشاد الوفد بجهود المنظمة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وضم الوفد الدكتور جران مألوليم، نائب رئيس جامعة كريريك للشئون الخارجية، خلال زيارته على رأس وفد رفيع من الكلية الإسلامية العالمية بجامعة كريريك بتايلاند، وبحضور الدكتور إبراهيم برينيا برايادساب أبو شريف الأزهري، عضو هيئة كبار العلماء في تايلاند وخريج كلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة.

كما زار الوفد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأشادوا بالجهود المبذولة في العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بمستوى الطلاب.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د/ عبدالدايم نصير - أمين عام المنظمة.