ملايين الدولارات.. الحكومة تكشف عن قيمة السلع ومستلزمات الإنتاج المفرج عنھا

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قيمة البضائع التى تم الإفراج عنها اليوم من ميناء الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه تم الإفراج اليوم عن بضائع بقيمة تساوى 77 مليون دولار تشمل سلعا غذائية، وأعلافا وأدوية ومنتجات بترولية.

وتابع المتحدث باسم الحكومة انه تم الافراج منذ بداية مارس عن السلع الأساسية بقيمة 230 مليون دولار وعن مستلزمات الإنتاج بقيمة 464 مليون دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنّ الدولة كانت بحاجة إلى تدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات التي كانت موجودة، وضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة الموجودة، مشيرا إلى أنّ أي اقتصاد في العالم لا يمكنه العمل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية وعرضته قناة إكسترا نيوز: «لكن من طول أمد المشكلة، بدأت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع أنّ الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملة بل هو نفسه أصبح سلعة ويتم المتاجرة بها».