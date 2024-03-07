مصلحة الجمارك: البضائع الخارجة من الموانئ المصرية اليوم قيمتها 104 ملايين دولار

تحدث الدكتور الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن كمية البضائع التي تم الإفراج عنها اليوم.

وقال الدكتور الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"،: "رئيس الوزراء شهد اليوم مع بعض الوزراء الإفراج عن البضائع من الجمارك".

وأضاف: "خرج اليوم عدة شاحنات من كل موانئ مصر، وخرج من الإسكندرية اليوم بـ75 مليون دولار بضائع، وإجمالي ما خرج من الموانئ المصرية اليوم 104 مليون دولار".

وأشار الدكتور الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية،: "معظم السلع كانت مستلزمات إنتاج وسلع غذائية لحوم وأسماك وأدوية ومستلزمات طبية"، موضحا: "هناك أولوية من قبل الحكومة لخروج السلع الاستراتيجية الأساسية ومنها السلع الغذائية بكل أنواعها والخامات اللازمة لتصنيعها فضلا عن الأعلاف".