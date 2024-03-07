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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برنامج الحياة اليوم يستعرض جهود مؤسسة أبو العينين في توزيع شنط رمضان

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

استعرض برنامج "الحياة اليوم" جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني في التخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

 وحسب التقرير المعروض على قناة الحياة  فأن مؤسسة أبو العينين الخيرية بدأت في توزيع شنط رمضان على مواطني الجيزة.

وحسب التقرير تستمر مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في توزيع شنط رمضان، على الأسر أكثر احتياجًا في محافظة الجيزة، قبل حلول الشهر الكريم، لتخفيف العبء عنهم.

وتعد مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري مؤسسة ذاتية التمويل لا تقبل التبرعات لا عينية ولا مادية.

منذ 40 عاما

تقوم كعادتها سنويا وعلى مدار أكثر من أربعين عاما، بتعليمات من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة والأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، تجهيز المزيد من شنط رمضان، والتي تحتوي على المكونات الرئيسية من السلع الغذائية كالأرز والسكر والمكرونة والسمن والدقيق والخضروات الجافة إلى جانب البلح والشاي والملح.

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